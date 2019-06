Gatto morto a Via Lanciani coperto dopo la denuncia di Leggo. Ama: «Passeremo a rimuoverlo»

Venerdì 14 Giugno 2019, 10:42

Dopo la denuncia di Leggo, finalmente il gatto morto ieri ai lati del marciapiede di Via Lanciani 30, è stato coperto e l'Ama ha assicurato che passerà a ritirarlo.Nel pomeriggio di ieri 13 giugno, un residente della zona aveva più volte segnalato alle autorità la salma dell'animale morto sulla strada. Da quel momento è partito un vero e proprio rimpallo tra Vigili e Ama, e sembrava che nessuno volesse prendersi la responsabilità di portare via il gatto.In tarda serata, dopo le tante chiamate, i vigili di passaggio hanno finalmente notato il gatto. Questa mattina la polizia municipale ha deciso di far coprire quello che resta del gatto, e far partire poi la segnalazione all'Ama. Arriverà dunque il lieto fine della vicenda, a Via Lanciani, per i residenti, ma soprattutto per il povero animale.