I Gatti della Piramide, weekend di adozioni con visite guidate alla Piramide Cestia e al Cimitero Acattolico

Fine settimana dedicato alle adozioni feline alla colonia "I gatti della Piramide": oltre all'incontro con splendidi cuccioli e gatti grandi desiderosi di dare e riceverE affetto, la due giorni felina sarà occasione di relax, informazioni, storia.



Sabato 4 maggio e domenica 5 maggio 2019 dalle ore 10.30 (fino alle 17.30) l’Area Archeologica della Piramide Cestia ospiterà il cat-mercatino, la micio riffa, l’Art Cat, l’arte con i baffi (con alcuni artisti e artigiani che realizzano opere artistiche a tema felino come Valentina Pierella di Non dire gatto se non l’hai ritratto, Natascia Campanelli di Nastasciarte, e Daniele Malantrucco di I Gatti di Terracotta), il Premio Gattara 2019 (quinta edizione, sabato alle 10,30) in collaborazione con Almo Nature e con la presenza di Dario Pulcini, assessore all’ambiente del V municipio con il quale ARCA e Gatti di Torpignattara stanno portando avanti un bel progetto per i gatti.



Domenica 5 maggio doppio appuntamento con la cultura felina: alle 15.30 “Il gatto dalla A alla Z” con l’etologa comportamentista Costanza De Palma: a ogni lettera tirata a sorte corrisponderà un intervento della dott.ssa che spiegherà alcuni comportamenti dei nostri a-mici. Alle ore 16 “Elaborare l’assenza di Micio” con la psicologa Paola Napoleone che cercherà di darci consigli per superare il dolore per la perdita del nostro peloso.



Infine le visite guidate al sito archeologico, che ospita la storica colonia felina, alla Piramide Cestia (sabato e domenica alle ore 12) e al Cimitero Acattolico (sabato: alle 11.30 e alle 15.30 e domenica alle 11). Alle 14 di sabato il Tour Cat per conoscere le storie, e avere un incontro ravvicinato, con i gatti che vivono nella colonia di Piramide.



Info www.igattidellapiramide.it