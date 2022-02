Degrado alla Garbatella: una discarica sotto il Ponte Spizzichino

Cumuli su cumuli di rifiuti: bottiglie miste a materiali di risulta, stracci, sacchetti di immondizia, plastica, pure reti, pezzi di mobili. Una discarica che impressiona la vista sotto al ponte di Garbatella intitolato a Settimia Spizzichino, nel cantiere fermo in mezzo ad altro degrado degli ex Mercati Generali di Ostiense, VIII Municipio. «Da oltre un anno si ingrossa giorno dopo giorno – denuncia Claudio De Santis, presidente del Comitato di quartiere L’Ostiense – abbiamo attivato il Nad (Nucleo Ambiente Decoro) della polizia locale, sempre parecchio efficiente, che si è mosso con tutti gli uffici competenti per poter avviare finalmente una bonifica e la conseguente messa in sicurezza del luogo».

Non è solo una questione di decoro, ma anche e specialmente un problema evidente di tipo igienico-sanitario, ancora più in emergenza Covid. In attesa da troppo del concretizzarsi di un intervento di riqualificazione, lo spazio che ospitava gli ex Mercati resta sospeso, di fatto, tra un piano di recupero urbanistico attualmente bloccato e la scelta del nuovo stadio della Roma. Davanti lavori in parte completati, dietro l’istantanea di un teatro di guerra, con la vegetazione incolta che nasconde marane, murales scrostati, manufatti fantasma. Una ferita aperta nel cuore della Capitale memore di un carnet di progettualità rimaste ingabbiate nei gangli della burocrazia incombente.

Per il 2020 – si disse – il vasto complesso, vero cuore dell’archeologia industriale romana, tornerà alla città insieme all’intera area rinata. Si parlò perfino della costruzione di una chiesa, la prima dedicata a San Giovanni Paolo II. Intanto che ci si districa tra promesse mancate e programmi per il futuro, incrociando le dita per un cambio di rotta reale a distanza di tempo, l’incuria moltiplicata sotto il naso dei residenti è arrivata fino sotto al cavalcavia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 06:40

