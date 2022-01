Roma, 27enne ferito in casa da un colpo di pistola alla gamba mentre era ai domiciliari

Gambizzato in casa a Roma. Un ragazzo di 27 anni è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba mentre era in casa, sottoposto agli arresti domiciliari. È accaduto ieri sera in via Padre Giuseppe Petrilli, in zona Ponte di Nona, alla periferia della Capitale. A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno chiamato la Polizia.

Secondo una prima ricostruzione, sono state sentite urla e rumori di una lite e poi lo sparo. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale all'Umberto I in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia. Il 27enne finora non ha dato alcuna spiegazione plausibile dell'accaduto e tutte le ipotesi restano aperte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 13:24

