Gualtieri: «Trasporti gratis in autunno, cercherò risorse per aiutare i lavoratori e per la lotta al mutamento climatico»

La proposta di treni, metropolitana e autobus gratis a Roma durante l'autunno per i lavoratori e per le persone con i redditi più bassi è del sindaco Roberto Gualtieri. E il fine del primo cittadino della Capitale, oltre ad aiutare i pendolari, comprende anche la lotta al mutamento climatico.

Gualtieri: «Cercherò risorse per trasporti gratis in autunno»

«Penso che sia possibile trovare delle risorse per fare quello che sta facendo la Germania e la Spagna e realizzare un investimento forte per avere la gratuità o quasi del trasporto pubblico, dei treni, degli autobus durante l'autunno, quando ci saranno le scuole che riaprono, per dare un aiuto concreto ai lavoratori, alle persone con i redditi più bassi, e si dà un contributo alla lotta per il mutamento climatico». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al congresso del Psi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Luglio 2022, 19:47

