Galoni, nuovo live a Roma per il cantautore: appuntamento al Largo Venue

Concerto Primo Maggio 2019 Roma, conduttori: l'annuncio di Ambra Angiolini e Lodo Guenzi sui social​

Ultimo aggiornamento: 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gradito ritorno a oltre quattro mesi dall’ultimo live romano:, in arte semplicemente, è pronto per un nuovodi presentazione del suo terzo disco, Incontinenti alla deriva.Al termine di vari concerti in giro per l’Italia,si esibirà domani sera, venerdì 26 aprile 2018, al, dopo la pubblicazione dei videoclip dei brani Banksy, Stachanov e Per andare dove. Il cantautore originario della provincia di Latina è giunto al suo terzo album, dopo quello d'esordio, Greenwich, ed il secondo, Troppo bassi per i podi.