Anche quest’anno, SOS Villaggi dei Bambini entra in pieno mood natalizio con dolci regali solidali e con un importante appuntamento nella Capitale. Le iniziative contribuiranno a sostenere i Programmi di accoglienza e di sostegno familiare dell’Organizzazione in Italia. Gala della Solidarietà, venerdì 16 dicembre all’Hotel St. Regis

A colorare il mese di dicembre sarà il tradizionale Gala della solidarietà promosso da SOS Villaggi dei Bambini, in collaborazione con l’Ambasciata d’Austria a Roma.

La serata, in programma venerdì 16 dicembre, dalle ore 20:00, si svolgerà anche quest’anno nell’elegante Hotel St. Regis della capitale (Via Vittorio Emanuele Orlando, 3). La cena al Ritz Ballroom, il salone più romantico e sorprendente di Roma, sarà accompagnata dalle note del trio Quart Violino, Violoncello e Voce. L’iniziativa è rivolta a persone, organizzazioni e aziende, che con la loro donazione, di 150 euro, contribuiranno a sostenere i Programmi di accoglienza e di sostegno familiare che SOS Villaggi dei Bambini sviluppa in Italia. È possibile prenotare cliccando a questo link: https://www.sositalia.it/cenasolidaleroma.

Xmas “Eat me Box”: il regalo goloso e solidale

Per il Natale 2022 tornano le “Eat me Box” di SOS Villaggi dei Bambini, le scatole golose e “preziose” da condividere con chi ami. Un regalo solidale che, oltre a scaldare il cuore di chi lo riceve contribuirà a sostenere i bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle, accolti nei Programmi e Villaggi SOS in Italia.

Tre le proposte gastronomiche, tutte realizzate con prodotti freschi e di primissima qualità: Happy Christmas, frollini pomodorini secchi e olive, taralli alla curcuma e pepe, taralli di grano arso, arachidi al wasabi, fave piccanti, salsiccette, olive di Cerignola De Carlo, candy cane, bottiglia prosecco La Tordera doc Treviso brut da 200 ml; Santa Claus is coming to home, panettone mignon Borsari, pandoro tradizionale Borsari, biscotto pan di zenzero decorato, biscottini alberello di Natale, cioccolato con mandorle a scaglie, candy cane, mini marshmallow Merry Christmas, taralli alla curcuma e pepe, taralli di grano arso, fave piccanti, arachidi al wasabi; Sweet Christmas, mini pandoro Borsari, mini panettone Borsari, biscotti di frolla a forma di alberello, candy cane, biscotto decorato omino pan di zenzero.

Tutte le confezioni contengono 3 decorazioni natalizie di SOS Villaggi dei Bambini, in carta.

Si possono acquistare le Eat me Box presso il punto vendita di via Sabotino 28 a Roma, oppure on line sul http://regali.sosvillaggideibambini.org/regali/eat-me-box-un-regalo-per-gli-amanti-del-gusto/ entro e non oltre il 16 dicembre.

La consegna verrà effettuata esclusivamente nella città di Roma e Milano. Per informazioni: volontari@sositalia.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 22:41

