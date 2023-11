Gaia Menga morta a 13 anni nell'incidente, svolta nell'indagine: al volante c'era l'amica della mamma, incastrata dalle impronte digitali

di Redazione web

Svolta nel caso dell'incidente di via Laurentina, nel quale ha perso la vita la 13enne Gaia Menga. Le indagini hanno chiarito chi fosse al volante dell'auto tra la mamma Gaia Gerundo e l'amica Betty Sorsile (33 anni), che si erano accusate a vicenda. Alla fine, quest'ultima si è dovuta arrendere all'evidenza dei fatti, incastrata dalle tracce ematiche rinvenute nella parte dell’abitacolo del guidatore, riporta Repubblica. Ad indagare è la polizia locale, coordinata dal pm Margherita Pinto.

Gaia Menga morta a 13 anni nell'incidente sulla Laurentina, indagate mamma e amica. La cintura, la velocità e la lite tra le due: i punti oscuri

Indagata per omicidio stradale

La donna, risultata positiva all'alcol test (seppure di poco superiore al limite), è adesso indagata per omicidio stradale.

La mamma disperata

«L’ho abbracciata, l’ho stretta a me, le ho detto “svegliati, svegliati, amore mio, non scherzare”. Ma non rispondeva, Gaia non mi rispondeva più», ha detto la mamma disperata nei momenti successivi all'incidente. Poi, lo scontro con l'amica, che non voleva ammettere di essere al volante.

