Gaia e Camilla investite e uccise, la difesa di Genovese: «Pietro non pensa altro che a quel giorno. Non rispecchiato quanto emerso dagli atti»

«La sentenza non rispecchia quello che è emerso dagli atti, soprattutto rispetto al rosso pedonale. Comunque tutte le sentenze si rispettano e le motivazioni ci daranno conto del ragionamento del giudice». Lo affermano gli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi, difensori di Pietro Genovese. «Il dramma di Pietro lo ha manifestato lui stesso durante questo processo, la morte di Gaia e Camilla ha cambiato per sempre la sua vita e non pensa ad altro da quel giorno. Evidentemente con la pena irrogata vede tutto ancora drammaticamente più buio», concludono i penalisti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Dicembre 2020, 19:43

