Il semaforo pedonale di Corso Francia dove sono morte investite le due 26enni Gaia e Camilla non prevede il giallo per chi attraversa e le ragazze avrebbero iniziato ad attraversare la strada con il verde per i pedoni. Lo afferma l'avvocato Cesere Piraino , legale dei genitori di Camilla Romagnoli , in un atto depositato oggi incon cui chiede ai pm di «».

«Il semaforo per l'attraversamento pedonale ha una peculiarità obiettiva: non prevede, per avvertire i pedoni dell'imminente sopraggiungere del verde per le automobili il caratteristico giallo per i pedonì ma prevede che al ' verde per i pedoni' , che dura 26 secondi e mezzo circa, segua soltanto un ', a cui segue repentinamente e immediatamente il '', sempre per i pedoni e contestualmente dopo un secondo circa, sopraggiunge il verde, cioè il via libera, per le automobili della carreggiata» scrive il legale.