Malore al ristorante per un bicchiere d'acqua fredda, morto il famoso fotografo

Mercoledì 21 Agosto 2019, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mondo dello sport die del basso Lazio è sotto choc per l'improvvisa morte di, noto fotogravo sportivo.Come riportato dal quotidianoil fotografo,, è deceduto ieri nel corso della mattinata presso l', dove si trovava dalla sera precedente per via di un malore accusato mentre si trovava a cena in un ristorante. Quello che sembrava un semplice mancamento si è però trasformato in qualcosa di diverso: un arresto cardio-circolatorio dalle conseguenze mortali.La famiglia, con il sostegno dei due avvocati Lino e Marco Magliuzzi, ha presentato una denuncia al commissariato di Gaeta per comprendere bene quanto accaduto. Secondo il racconto fatto dalla moglie alle forze dell'ordine infatti, il fotografo è stato ricoverato per l'intera nottata per alcuni accertamenti relativi a una sospetta congestione, probabilmente dovuta ad un bicchiere d'acqua troppo fredda.Subito la corsa a, dove Leonardo è stato sottoposto a una radiografia e ad un'ecografia. Alle 8,30 di ieri mattina l'uomo aveva avvertito forti dolori allo stomaco, al petto e anche alla schiena, dopo aver avuto anche conati di vomito. Intorno alle 10,30 poi, l'arresto cardiaco e la morte, giunta dopo disperati tentativi di salvataggio. Il decesso è stato certificato alle 11,30 e, dopo il confronto con i propri legali, la famiglia ha deciso di sporgere denuncia verso ignoti per omicidio colposo, chiedendo chiarezza su come si siano svolti i fatti e se vi siano responsabilità mediche.La notizia della terribile scomparsa del fotografo si è subito diffusa con intensi messaggi di cordoglio provenienti da ogni parte. In 40 anni di lavoro,ha fotografato il meglio dello sport del basso Lazio: dal calcio alla scherma, dalla vela al mondo del rally e dei motori.La sua professonalità e il suo talento sono stati apprezzati anche fuori dai confini del territorio per la capacità, davvero unica, di immortalare attimi e immagini, soprattutto in movimento, con importanti pubblicazioni su quotidiani nazionali e internazionali.È stato inoltre uno dei primi a realizzare servizi digitali nell'area del golfo, con contatti diretti con i mezzi d'informazione e le agenzie di stampa. Lascia la moglie Danila e i due figli Niccolò e Lucrezia, aspirante fotografa. Proprio come papà.