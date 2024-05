Furto nell'ex manicomio, i ladri aprono una cassaforte e rubano soldi, carte e farmaci: «Anche 11mila euro in contanti»

di Redazione web

Incredibile furto nei locali del poliambulatorio Santa Maria della Pietà a Roma, l'ex manicomio in zona Trionfale (in piazza Santa Maria della Pietà appunto), dove alcuni ladri sono penetrati all'interno del padiglione 9 nel reparto psichiatria e si sono portati via un bottino di decine di migliaia di euro.

Furto nell'ex manicomio

I ladri hanno aperto una cassaforte all'interno del padiglione 9, nel reparto psichiatria, riuscendo a fuggire con numerosi beni di proprietà degli ospiti della struttura, 11mila euro in contanti, alcune carte carburante il cui valore è ancora da quantificare, vari medicinali e alcune Postepay. Sul posto, impegnati nelle indagini, i poliziotti del commissariato Primavalle.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 16:40

