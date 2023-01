Funerali papa Ratzinger, fedeli truffati: «Abbiamo la prenotazione per i posti a sedere per la cerimonia». Ma l'ingresso non è valido

di Redazione web

Decine di fedeli truffati ai funerali del papa emerito Ratzinger. Agli ingressi di Piazza San Pietro, tra le oltre 100.000 persone che sono arrivate per dare l'ultimo saluto a Benedetto XVI, ci sono fedeli che spiegano di avere «una prenotazione fatta online» e che avrebbero diritto ad entrare per seguire seduti la cerimonia. I gendarmi spiegano loro che «sono stati truffati». Non c'era bisogno infatti di alcuna prenotazione né di biglietti per i fedeli.

La cerimonia

Nella nebbia che giovedì mattina ha avvolto San Pietro a Roma, migliaia di fedeli si preparano a vivere la cerimonia d'addio a Benedetto XVI. Alle prime ore dell'alba la piazza è già gremita. La bara con le spoglie del Papa emerito uscirà dalla Basilica del Vaticano alle 8.50 per permettere la recita del rosario dei fedeli, quindi seguirà la liturgia. Al termine dei funerali, le spoglie di Ratzinger verranno portate nelle Grotte vaticane. L'avvio dei funerali è previsto per le 9.30.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 09:04

