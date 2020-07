ll funerale? Ora è... assicurato

Una novità assoluta per la Capitale. Un'assicurazione per pagare il funerale e non gravare, una volta deceduti, sulle tasche dei familiari. Già, perché la cremazione o il classico funerale hanno costi che si aggirano tra 2500-3500 euro, in base alle richieste e alle singole scelte e diventano incombenze pesanti per le famiglie.

Ecco allora che la ASS.I.R. di Ivano Rainaldi & Co., ha ideato un nuovo prodotto assicurativo specifico, che tramite importanti compagnie assicurative, garantisce l'immediata disponibilità del capitale prescelto senza ostacoli burocratici. Per avere - in qualsiasi momento si verifichi l'evento - la totale garanzia e la certezza che i desideri dell'assicurato in vita vengano rispettati e realizzati anche durante l'ultimo saluto. Scegli oggi per il tuo domani è un servizio che ha come novità assoluta la totale gestione del funerale da parte delle compagnie assicurative che prendono l'incarico, lo affidano a una delle imprese funebri selezionate e convenzionate, rispettando alla lettera le ultime volontà dell'assicurato, provvedendo direttamente al pagamento delle esequie. Inoltre, tale servizio garantisce in vita assistenza telefonica e medica. Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 09:27

