«Ho paura dell'esame»: fugge da scuola a 11 anni, ritrovato dai carabinieri mentre vaga per Roma

. Intorno alle 9:15 di questa mattina, unsi è allontanato dall’istituito scolastico di via Monte Baldo a Roma dove frequenta la, riuscendo adIl bimbo, che è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre si trovava nei pressi dell’ingresso dell’istituto, è stato rintracciato dopo circa 30 minuti, in via Montecristo, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, allertati dal personale scolastico e dalla madre del piccolo. Ai Carabinieri, che lo hanno individuato grazie al grembiule azzurro che indossava, l’11enneche dovrà sostenere il prossimo mese.