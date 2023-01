Colpo di fucile esploso dalla finestra colpisce auto in transito: a sparare è stato un 70enne

Un colpo partito da un fucile da caccia ha ridotto in frantumi i finestrini dell'auto di un uomo che stava guidando in via Selva dei cavalieri a Fonte Nuova. Un botto, poi il vetro che va in mille pezzi. È successo nel pomeriggio di martedì, il malcapitato è un 56enne indiano che, sotto choc ma illeso, ha chiamato i carabinieri raccontando quanto accaduto.

Il colpo di fucile esploso da un 70enne

Sul posto i militari di Mentana e Monterotondo, appurato che si trattava di colpo d'arma da fuoco, hanno avviato le indagini individuando poco dopo la casa dalla quale era stato esploso il proiettile. Lì hanno trovato un 70enne italiano che, davanti ai carabinieri ha ammesso le proprie responsabilità spiegando di aver sparato accidentalmente mentre armeggiava col suo fucile da caccia alla finestra. L'arma, il cui porto d'armi era scaduto da pochi giorni, è stata sequestrata insieme ad altri tre fucili custoditi in casa, mentre il pensionato è stato denunciato per esplosione di colpo d'arma da fuoco.

