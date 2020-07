Piazza Irnerio, personale senza mascherina e niente distanze anti-Covid: i vigili chiudono 5 giorni una frutteria

Coronavirus, nuovi controlli nella Capitale e chiusura di un negozio. La polizia locale di Roma Capitale, nel corso di un servizio legato alla verifica del rispetto delle normative anti contagio da parte degli esercizi commerciali, ha chiuso una frutteria per mancata osservanza delle prescrizioni atte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19.

Gli agenti del XIII gruppo Aurelio, nei pressi di piazza Irnerio, hanno riscontrato una serie di irregolarità in un negozio addetto alla vendita di prodotti ortofrutticoli: dal mancato uso della mascherina da parte del personale dipendente, all'assenza di indicazioni del percorso di accesso, oltre al fatto che non veniva fatta garantire la distanza interpersonale tra gli avventori e che non era disponibile il gel igienizzante per i clienti. Per tali motivi è scattata la chiusura dell'attività per 5 giorni ed una sanzione di 400 euro per l'esercente.

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 09:33

