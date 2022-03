Frosinone, auto finisce in una cunetta a Cassino: feriti donna e tre bambini

Al volante con tre bambini in auto è uscita fuori strada rimanendo incastrata nel fosso al margine della carreggiata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre una donna e tre ragazzini dal groviglio di lamiere. Tutti affidati ai soccorritori del 118 arrivati sul posto con tre ambulanze e con due eliambulanze. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla via Casilina a Cassino in provincia di Frosinone.

Secondo le prime informazioni nell'incidente è coinvolta una sola autovettura: si tratta di una Fiat Panda guidata da una donna di Sora, che viaggiava in compagnia dei tre bambini. La vettura è uscita di strada finendo incastrata tra la cunetta e il ponte in cemento di ingresso ad una abitazione. La gravità dello schianto ha fatto intervenire l'eliambulanza che ha trasportato in ospedale due feriti: la madre e una bambina. Soccorsi con l'ambulanza gli altri due. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Marzo 2022, 21:55

