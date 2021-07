Roma, frontale dopo i balli sulla spiaggia del litorale: una vittima e due feriti

Una macchina cappottata lungo il ciglio della strada con tre giovani sbalzati fuori che rantolavano e chiedevano aiuto, mentre il loro amico era già deceduto. A pochi metri altre due automobili distrutte, rimaste coinvolte nell'incidente.



Si presentava così, agli occhi dei soccorritori e degli agenti della polizia locale, la scena straziante di una nottata trascorsa al mare e finita in tragedia. Coinvolti una comitiva di ventenni, con un morto e altri due ricoverati in condizioni gravissime.



Lo schianto è avvenuto all'alba di ieri su via Cristoforo Colombo all'incrocio con via del Canale della Lingua in direzione Roma. La vittima, la quindicesima sulle strade della Capitale dai primi giorni di giugno, si chiamava Alessandro Rega: 25enne, residente ad Acilia, era a bordo di una Smart a quattro posti ed era seduto sul sedile posteriore.

Dai rilievi della polizia municipale del gruppo di Ostia è emerso che la vittima e i tre feriti si trovavano a bordo della Smart che sfrecciava ad alta velocità verso Roma. Secondo i primi rilievi uno dei tre mezzi coinvolti non avrebbe rispettato il semaforo rosso. La donna al volante della Ford Ka (il veicolo contro cui la Smart si è scontrata frontalmente, che proveniva da via del Canale della Lingua) non è rimasta ferita è stata trasportata in ospedale per accertamenti medici. Cinque le pattuglie dei vigili che sono intervenute per i rilievi e la chiusura della corsia centrale della Colombo e per regolare il traffico dei pendolari diretti sulle spiagge di Ostia.



Proprio su uno dei lidi del litorale romano i tre ragazzi avevano trascorso la nottata, approfittando del fatto che alcuni stabilimenti balneari rimangono aperti fino all'alba trasformandosi in discoteche nonostante il divieto governativo sugli spettacoli danzanti. La procura ha disposto gli esami tossicologici sia per la vittima che per i conducenti degli altri due veicoli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 13:13

