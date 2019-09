Fridays For Future a Roma, gli slogan: «Avete rotto i polmoni»

Venerdì 27 Settembre 2019, 15:22

Sono stati duecentomila ai giovani scesi in piazza per il, il terzo sciopero globale per il clima a cui hanno preso parte centinaia di ragazzi italiani insieme ad altri studenti di 210 Stati. In piazza a manifestarestudenti di tutte le età ma anche tanti adulti preoccupati per l'emergenza climatica. A spopolare su t-shirt e cartelloni è ovviamente il volto di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che per prima ha scaldato gli animi e che ha dato il via alla grande mobilitazione.Nella Capitale, tanti i giovani che si sono ritrovati a, luogo scelto come punto di raccolta della manifestazione, a pochi passi dalla stazione Termini: la richiesta è quella di una svolta per il cambiamento e la promessa è quella di una battaglia sempre più forte per essere finalmente ascoltati.Da «Avete rotto i polmoni» a «Save our planet», passando per «La Terra brucia», tanti sono i messaggi volti a sensibilizzare i protagonisti e i principali esponenti della politica mondiale in chiave clima, ambiente e inquinamento.