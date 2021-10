Fregene, continua la strage di daini. Un altro animale investito e ucciso

Ormai a Fregene è diventata quasi una routine. Una tragica e macabra routine che potrebbe avere ripercussioni ancor più gravi. Praticamente ogni giorno che passa un daino viene investito e ucciso a Fregene in via della Veneziana. Questa volta è successo all'animale in foto (scattata da Fregeneonline) e con tutta probabilità è successo tra la serata di ieri e la mattinata di oggi.

Si tratta del terzo caso in soli sei giorni. Tre animali sono stati investiti dalle auto di passaggio mentre cercavano di attraversare le strade di Fregene. «Era inevitabile tutto questo - ha dichiarato un’automobilista della zona che stamattina ha notato l’esemplare senza vita - perché le reti dovevano essere solo il primo passo del progetto, mancano i 4 dossi che devono obbligare le auto a rallentare proprio in prossimità di quei varchi che sono stati lasciati aperti. Paradossalmente la situazione è peggio di prima. Bisogna intervenire al più presto perché prima o poi a rimetterci la vita potrebbe essere una persona».

