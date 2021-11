"Fratellì", l'ex rapper fermato di nuovo: arrestato per violazione della sorveglianza speciale

Ancora guai con la giustizia per Algero Corretini, il rapper “supertatuato” conosciuto come Fratellì ma ancor più per un video in cui si schiantava con l'auto a Roma. Fratellì era sottoposto a sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno a Roma per il reato di maltrattamento nei confronti ex compagna. Le prescrizioni gli vietavano anche di accompagnarsi con altri soggetti pregiudicati.

I carabinieri di Roma, visionando alcuni video sui social, lo hanno trovato insieme ad un suo «collega» Minnocci Massimiliano detto Er Brasile, anche lui noto alle forze dell'ordine e, per questo, violando la prescrizione, «Fratellì» è stato nuovamente arrestato e posto ai domiciliari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 14:09

