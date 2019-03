Villino esploso, morti padre e figlio. Giallo sulle cause. Fuga di gas? Italgas: «Impianti sono intatti»

Tragedia scampata alle poste: crollo improvviso, viene giù tutto il controsoffitto​

Ultimo aggiornamento: 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ai Castelli Romani alle porte della Capitale, che, rispettivamente di. Ferita la moglie e madre del ragazzo mentre il fratello di 17 anni non era in casa.ma un portavoce di Italgas ha dichiarato che «dai primi accertamenti effettuati dai nostri tecnici,, in via Macchia dello Sterparo 108, a ridosso della linea ferroviara Fr4 e del laboratorio di fisica nucleare dell'Enea. In seguito all'esplosione parte della casa è crollata. Un boato avvertito in modo nitido in tutta l'area orientale della Capitale.Il papà morto di lavoro faceva la guardia giurata mentre il figlio studiava all'università. La mamma è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Le quattro squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno scavato tutta la notte per verificare che in casa non ci fossero altre persone.