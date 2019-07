Lunedì 1 Luglio 2019, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assalto a un portavalori a, dove alcuni malviventi hanno atteso il furgone davanti alla BNL di via Bonaparte. Appena è arrivato hanno aperto il fuoco: quando la guardia giurata di servizio ha risposto sono scappati con unagrigia a bordo della quale c'era un terzo complice, in direzione Tuscolana. Non ci sarebbero feriti e i malviventi non sono riusciti a rubare il denaro. Sul posto carabinieri e polizia di Frascati e 118.