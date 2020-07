Dante Alighieri e la Commedia alle Terme di Caracalla con Franco Ricordi

Dante Alighieri alle Terme di Caracalla: continua il viaggio nella Commedia con Franco Ricordi che porterà in scena i canti dell’Inferno XXI, XXIV e XXVI: dal diavolo Malacoda al ladro Vanni Fucci, fino all’incontro con Ulisse.



Lunedì 27 luglio - Canto XXI Basso inferno: la corruzione di ieri e oggi

Martedì 28 luglio - Canto XXIV Il ladro Vanni Fucci e la bestialità umana

Mercoledì 29 luglio - Canto XXVI Il naufragio e l’identificazione con Ulisse

Lunedì 3 agosto - Canto XXXIII Il Conte Ugolino e l’ironia del gran finale

Martedì 4 agosto - Canto I L’alba della vita e la dolcezza del cammino (Purgatorio)

Mercoledì 5 agosto - Canto I e VI canto del Purgatorio, con la grande invettiva contro la misera condizione dell'Italia.



La Commedia di Dante alle Terme di Caracalla andrà in scena ogni lunedì, martedì e mercoledì fino al 2 settembre, alle ore 21, nella Palestra occidentale. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria su www.coopculture.it (diritto di prevendita 2 euro).



Prossimi appuntamenti

Lunedì 10 agosto - Canto XIII Sapia e l’invidia che muove il mondo

Martedì 11 agosto - Canto XXI Virgilio, Stazio e l’origine della Commedia

Mercoledì 12 agosto - Canto XXVI Nel peccato tra i lussuriosi

Lunedì 17 agosto - Canto XXX Beatrice e la nascita dell’arte moderna

Martedì 18 agosto - Canto XXXI Dante e Beatrice: l’amore per sempre PARADISO

Mercoledì 19 agosto - Canto I L’unione con Beatrice: Dante poeta del sole

Lunedì 24 agosto - Canto VI Giustiniano e la sovrapolitica del XXI secolo

Martedì 25 agosto - Canto XI San Francesco e la prima critica al Dio denaro

Mercoledì 26 agosto - Canto XVII Cacciaguida e l’esilio nel “Canto di Dante”

Lunedì 31 agosto - Canto XXIV L’esame con San Pietro e la goliardia di Dante

Martedì 1° settembre - Canto XXVII L’accusa di San Pietro e il grido di Beatrice

Mercoledì 2 settembre - Canto XXXIII L'essere per l'amore; Dante e l'anti-Edipo

