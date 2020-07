Inchiesta della Procura sulla denuncia del ragazzo: «Io, pestato dal poliziotto»

Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 08:32

. Un fascicolo aperto dalla Procura di Roma. Una raffica di interrogazioni parlamentari per il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e tante reazioni di sdegno. Sono le conseguenze del pestaggio denunciato da un ragazzo romano di 23 anni e riportato ieri in esclusiva da Leggo I protagonisti sono: sabato notte, in una zona semicentrale, durante un diverbio in strada, uno dei due (secondo la denuncia della vittima) avrebbe colpito a schiaffi e pugni il giovane, causandogli lesioni al volto e cinque punti di sutura. Il tutto dopo aver esibito il distintivo della polizia.l'indomani. La Questura, chiamata a far luce sulla vicenda e a capire perché sul posto dell'aggressione (quel giorno di competenza dei carabinieri) siano arrivate anche 4 volanti della polizia, ha aperto un'indagine interna: «Sono subito scattate indagini per ricostruire l'esatta dinamica ed accertare le eventuali responsabilità connesse». Gli agenti, se ritenuti colpevoli, rischiano la sospensione immediata dal servizio.: «Se le indagini dovessero confermare quanto denunciato dal ragazzo - scrive l'eurodeputatoche ha fatto presentare un'interrogazione alla collega di partito Monica Cirinnà- si tratta di un fatto di inaudita gravità che desta preoccupazione e denota un comportamento non conforme alla dignità delle forze dell'ordine». Molto sensibile sull'argomento, Italia Viva, che per voce diha chiesto al ministro dell'Interno di far luce su quanto denunciato.Duro anche(Iv): «Un episodio gravissimo di violenza e di abuso di potere da parte di funzionari delle Stato. Aprire un'indagine interna che porti all'accertamento di eventuali responsabilità in particolare da parte dell'agente coinvolto». Gli fa eco, sponda Dem: «Chiedo alla Questura di Roma e al ministero degli Interni di fornire immediate delucidazioni su quanto avvenuto».In serata è arrivata anche unain cui si sottolinea «la fiducia nelle indagini per stabilire eventuali responsabilità degli agenti che, se confermate, determinerebbero severe sanzioni per gli autori». La Procura ha subito aperto un fascicolo per lesioni e tentata rapina. A coordinare le indagini, condotte dai Carabinieri, è il pm Roberto Felici.