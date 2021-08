Franco Marino, dal Marziano Ignazio a Gualtieri: «Mi candido nella lista civica»

Franco Marino fece il record di preferenze della sua lista. Un trionfo. Era il 2013 e lui si candidò nella lista civica dell'omonimo candidato sindaco di Roma per il centrosinistra: Ignazio Marino. Forse agevolato dall'omonimia, raccolse ben 2.608 preferenze. Fu eletto e visse accanto al Sindaco quella consiliatura, con un finale amaro, che - ovviamente - non ha dimenticato.

Leggi anche > Roma, elezioni comunali: Gianni Battistoni in campo per sostenere Gualtieri

«Avevo un groppo in gola quando è caduto tutto, non ho dimenticato il modo brutale con cui è terminata la consiliatura di Ignazio Marino. È una persona a cui voglio bene. Fu trattato malissimo in quella vicenda».

Ha influito quel "finale amaro" a spingerla a tornare in campo?

«Non le nascondo che mi piacrebbe poter concludere quello che avevo iniziato. Mi ero occupato di usura, di sanità, e di tanti altri aspetti della società. Anche dopo la fine della consiliatura ho continuato a stare, come è nella mia indole, dalla parte dei più fragili. Si può fare politica anche da civico».

E' la seconda volta che sceglie una lista civica, c'è un motivo?

«Io preferisco rimanere fuori dai partiti, ritengo che le liste civiche abbiano la possibilità di entrare in contatto più direttamente con i cittadini e con i loro problemi»

Cosa l'ha convinta a scegliere la Lista Civica Gualtieri ?

«Devo dire che ho grande stima di Alessandro Onorato (il coordinatore della lista civica Gualtieri)»

Vi siete conosciuti durante la consiliatura Marino?

«Eramo avversari in quella consiliautra, ma io ascoltavo con attenzione quello che dicevano i colleghi dell'opposizione. Gli interventi di Alessandro erano pieni di sostanza, mai dettati dal conformismo di chi deve dire alcune cose perché sta all'opposizione. C'è stima come le dicevo, e così quando mi ha chiamato ho accettato subito, mi avesse chiamato qualcun altro, non sarei stato così celere».

E Gualtieri?

«Ho incontrato anche Gualtieri, ed è nato subito un feeling; è persona garbata e partecipativa. Ha idee chiare e sa come come portarle avanti. Inoltre ho capito che punta molto sulla sua lista civica. Oggi questa città ha bisogno di civici».

Mi fa un pronostico su queste comunali, chi arriva al ballottaggio?

«Certamente Gualtieri andrà al ballottaggio con l'aiuto tutti noi. Credo sarà il ballottaggio più classico: centrodestra Vs centrosinistra. Anche se in questa destra c'è veramente poco centro»

E alla fine chi la spunta?

«Io sono abituato a procedere per gradi. E cerchiamo di arrivare con un buon margine al ballottaggio. Toccherà agli elettori decidere chi portare al Campidoglio. Quel che è sicuro è che chi vincerà avrà molto lavoro da fare»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 21:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA