Franco Gabrielli inaugura il reparto volanti bis: arrivano altri 148 ispettori

Vita dura per la criminalità romana. Con l'istituzione del secondo polo per la sicurezza ed il controllo del territorio, la presenza della polizia di Stato sarà più capillare. E' stata inaugurata martedì mattina, dal capo della Polizia Franco Gabrielli, la nuova sede della Seconda sezione del Reparto Volanti di via Alvari 48, nel quartiere Tor Sapienza a sud di Roma.



In arrivo nella Capitale altri 148 ispettori che rafforzeranno l'organico dei commissariati. L'esigenze di creare un'altra sezione delle volanti per pattugliare la città, nasce dallo studio dei nuovi modus operandi dei criminali e dei recenti cambiamenti urbanistici della Capitale Mercoledì 4 Dicembre 2019, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA