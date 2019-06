Wegil, gli artisti di Algeciras Flamenco i Sobre Las Olas con Francisca Berton

Il flamenco, la danza gitano andalusa animata dal duende, fuoco creativo e misterioso, muove i suoi passi nello spettacolo Sobre Las Olas, ispirato a una lirica di Pablo Neruda Oda al vals Sobre las Olas. Interpreti sul palco del Wegil gli artisti di Algeciras Flamenco, e fra gli altri la protagonista del baile Francisca Berton che nei cuadros flamencos trasmette tutta l’energia e l’espressività di una disciplina fatta di rigore e passione.



Com’è articolato questo spettacolo?

«Ci cimenteremo in diverse danze e musiche fra, milonga, rumba, vidalita, colombiana e guajira, alcune sostenute da los cantes de ida y vuelta, canti di andata e ritorno, che hanno origine nella melodia popolare ispano americana».



Cosa interpreterà di particolare?

«La farruca, danza tradizionalmente ballata dagli uomini, in un gioco di contaminazione fra elemento maschile e femminile».



Tecnica ed espressività: cosa viene prima nel flamenco? «Necessariamente la tecnica, mentre l’espressività è già presente nell’uso diretto e immediato del corpo, pervaso dal ritmo nella sua interezza».



Nell’abbigliamento cosa è fondamentale?

«Senz’altro le scarpe, che sono dei veri e propri strumenti a percussione, e l’estetica, che rispetta in genere la classicità inconfondibile del costume».



Com’è nata la sua passione per il flamenco?

«Grazie alla mia insegnate di danza classica, che ha visto in me una naturale attitudine verso questa disciplina, e mi ha incoraggiata a sperimentarla».



Quali sacrifici comporta essere una ballerina di flamenco?

«C’è molto studio al livello di tecnica, con corsi d’aggiornamento a Siviglia, a Madrid e in altri paesi, quindi un impegno al livello personale, familiare ed economico; mentre al livello fisico fortunatamente le mie origini sud americane si confanno al genere di ballo. Premetto comunque che non vengono richiesti canoni estetici particolari come avviene per esempio per la danza classica».



C’è un’età per ballare il flamenco?

«No, io ho allieve di tutte le età. Dalle bambine alle signore ultra settantenni, con corsi dedicati».



L’esperienza più sorprendente come insegnante?

«Seguire un gruppo di allievi non vedenti, che mi ha riservato grandi sorprese, facendomi scoprire a quante risorse alternative il corpo può attingere».



Quali sono le altre sue passioni?«La musica, mi piace ascoltare più generi, e la lettura, passione che mi piace coltivare nei periodi di vacanza»



Sabato 22 giugno, ore 21, Wegil, largo Ascianghi 5 Roma, 10 euro, info 3315973316 Venerdì 21 Giugno 2019, 07:58

