Francesco Valdiserri, il tweet straziante della madre Paola: «Il dolore non rende migliori: svuota, consuma, lacera»

Un dolore lacerante. A poco più di un mese dalla scomparsa del 18enne Francesco Valdiserri, figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, (Paola Di Caro e Luca Valdiserri), la madre non si dà pace. «Non credete alla balla che il dolore rende migliori. Il dolore che arriva a tradimento svuota, consuma, lacera, non lascia spazi che a se stesso, divora, ti uccide. Vivere la felicità sapendola riconoscere anche nella fatica è l'unico modo per trasmetterla. Non sprecate la vita» scrive sul suo account mamma Paola in preda la dolore ancora vivo.

Francesco, nella notte del 20 ottobre scorso, stava camminando su un marciapiede insieme ad un suo amico, quando un'auto guidata da una ragazza poco più grande di lui, 23 anni, l'ha investito a 70 chilometri orari. Per il 18enne nessuna speranza, il suo amico illeso, così come la conducente dell'auto ed il suo amico sul lato passeggeri.

Non credete alla balla che il dolore rende migliori. Il dolore che arriva a tradimento svuota, consuma, lacera, non lascia spazi che a se stesso, divora, ti uccide. Vivere la felicità sapendola riconoscere anche nella fatica è l’unico modo per trasmetterla. Non sprecate la vita. — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) December 9, 2022

La tragedia

Una disgrazia che ha segnato il destino di due famiglie. Un dolore che si sarebbe potuto evitare. La 23enne alla guida aveva bevuto, risultando positiva all'alcol test e prima di colpire Francesco da dietro, non avrebbe neanche spinto il pedale del freno, perché sulla strada non c'erano segni; presumibile che non si sia resa conto per l'alcol in corpo, il triplo di quello consentito dalla legge, come il 18enne ucciso alle spalle, mentre stava parlando con un amico. La ragazza è accusata di omicidio stradale aggravato.

Due settimane fa moriva mio figlio. Stavamo affondando ma un’incredibile onda di affetto ci ha tenuto a galla. Ogni vostra parola ha contato.

Nello strazio, proveremo a tenere vivo il ricordo di Fra. E a batterci per proteggere tutti i Fra del mondo.

Grazie ❤️

Paola, Luca, Daria — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) November 2, 2022

