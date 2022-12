Francesco Valdiserri, il commovente post della mamma Paola Di Caro: «Il 2022 ultimo anno della mia vita felice»

di Redazione web

Il post di Paola Di Caro, la mamma di Francesco Valdiserri, il giovane ucciso da un'auto guidata a forte velocità da una ragazza di 23 anni su viale Cristoforo Colombo a Roma, esprime il più grande dei dolori, che non lascia spazio alla speranza per un anno migliore del precedente.

Sul suo profilo Twitter, la giornalista del Corriere della Sera, sintetizza quel vuoto mai più colmabile, quando un genitore deve dire addio ad un figlio: «E finisce il 2022, l’ultimo anno della mia vita fortunata e felice, come mai più sarà. Continuerò finché ne avrò forza per ricordare la tua meraviglia, Fra, e per accompagnare te Daria nella tua strada, con tutto l’amore che posso. Grazie a tutti per l’affetto, buon 2023 [❤️]».

E finisce il 2022, l’ultimo anno della mia vita fortunata e felice, come mai più sarà.

Continuerò finché ne avrò forza per ricordare la tua meraviglia, Fra, e per accompagnare te Daria nella tua strada, con tutto l’amore che posso.

La tragedia

Francesco Valdiserri, figlio di due cronisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro, aveva appena 18 anni e stava camminando quella notte del 20 ottobre, insieme ad un suo amico, quando l'auto della 23enne l'ha falciato non lasciandogli alcuna speranza di vivere, mentre il suo amico è rimasto illeso, così come la conducente dell'auto ed passeggero.

