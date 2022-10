Francesco Valdiserri travolto e ucciso a 18 anni sul marciapiede: il cordoglio dei politici, da Letta a Meloni e Crosetto

di Redazione web

«Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla» è il post pieno di dolore di Paola Di Caro, la mamma di Francesco Valdiserri, il ragazzo di 18 anni, travolto ed ucciso mentre camminava sul marciapiede sulla via Cristoforo Colombo a Roma.

Il giovane era a piedi quando è stato falciato da un'utilitaria, una Suzuki Swift, guidata da una giovane donna, all’altezza di via Giustiniano Imperatore. Francesco, figlio di due giornalisti del Corriere della Sera: Paola Di Caro, giornalista politica e Luca Valdiserri, anche lui nota penna del quotidiano.

Il prossimo mese, Francesco, avrebbe compiuto 19 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’autovettura avrebbe perso il controllo improvvisamente, finendo sul marciapiede, sradicando prima un palo stradale, per poi investire Francesco.

Cordoglio della politica

Giorgia Meloni è tra i primi politici a stringersi nel dolore alla giornalista parlamentare del Corriere della Sera Paola Di Caro per la morte del figlio diciottene, investito da un'auto a Roma nella notte. «Paola Di Caro, cammineremo con te, perchè tu non sia sola mentre attraversi l'inferno», ha twittato la premier in pectore.

La vicinanza di Letta, segretario del Pd.

Con Francesco, con te, con voi. Sempre. https://t.co/kTlrNvB10A — Enrico Letta (@EnricoLetta) October 20, 2022

Il cordoglio di Guido Crosetto.

Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l'inferno. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 20, 2022

