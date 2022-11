Francesco Valdiserri, il Comune gli dedica il campo a pochi metri dall'incidente. La mamma emozionata: «Grazie»

In memoria di Francesco Valdiserri, l'impianto sportivo comunale Polisportiva 'G.Castello' cambia nome. Il campo porterà quello del ragazzo ucciso da un'auto pirata nella notte tra il 19 e il 20 ottobre. Oggi è arrivato il via libera dell'Assemblea Capitolina, accolto con emozione dalla mamma del ragazzo, la giornalista Paola Di Caro.

«Pochi metri separano il marciapiede dove Francesco è stato investito dal campo che adesso porta il suo nome, da cui si levano le voci, le risate, il suono dei calci al pallone di bambini e ragazzi che sono il nostro futuro. Che sono la vita. Grazie», ha scritto su Twitter.

Il commento di Gualtieri

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha commentato sui social la delibera di oggi. «Emozionato che l’Assemblea Capitolina, alla presenza dei genitori Paola e Luca, dei compagni, degli insegnanti, degli amici, abbia approvato la mozione per intitolare a Francesco Valdiserri l'impianto comunale di via Alessando Severo. L’ingiusta, terribile morte del giovanissimo Francesco ha sconvolto profondamente la città che è rimasta attonita di fronte a quel tragico incidente e, sin da subito, si è stretta intorno alla famiglia per farla sentire meno sola. Francesco era un ragazzo brillante, curioso, sensibile, altruista», ha detto.

«Molte delle sue passioni - continua il sindaco di Roma - in queste settimane, sono tornate a vivere nelle tantissime testimonianze di affetto che sono arrivate senza sosta. Noi vogliamo contribuire a tenere viva la sua memoria dedicandogli un luogo di vita sociale del territorio, che rappresenta un punto di riferimento per i tanti giovani che in quei campi sportivi si ritrovano quotidianamente, crescono e maturano sulla base dei valori sani che lo sport riesce a trasmettere e che Francesco amava e condivideva. Ringrazio tutti i consiglieri capitolini che hanno condiviso questo atto. Come ha avuto modo di ricordare il suo papà, Francesco aveva la forza del sogno, che deve proseguire e che noi dobbiamo, anche in questo modo, contribuire a tenere vivo. Con l’impegno solenne di fare il possibile affinché tante tragedie come questa non si ripetano mai più».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 18:54

