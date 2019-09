Francesco Totti, il videomessaggio social per il suo compleanno: «Al prossimo anno...»

di Simone Pierini

. Si chiude così ildisuche ringrazia i fan, gli amici e tutti coloro che gli hanno dedicato un momento della giornata per gli auguri di compleanno. L'ex capitano della Roma, al, ha compiuto oggi. Tantissimi gli auguri da parte dei compagni di tante battaglie in campo e dal mondo dello spettacolo. Per questo Totti ha deciso di salutare tutti con un video.«Ciao ragazzi - dice Francesco Totti - per me oggi è un giorno particolare e voi me lo avete reso ancora più bello,che mi avete mandato, sono veramente orgoglioso, felice, grazie di tutto, grazie ancora. Un bacione grande, da Francesco. Ciao, al prossimo anno», conclude sorridendo. Auguri Capitano.