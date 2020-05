Francesco Totti in giro per Roma "in incognito" con Ilary e una coppia di amici - VIDEO - FOTO

di Francesco Balzani

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 21:33

in giro per Roma, con tanto di mascherina. In effetti, di sognine ha realizzati a centinaia. Domenica pomeriggio, però, ne ha coronato uno che sembrava impossibile. Lo storico capitano giallorosso ha girato indisturbato per le vie del centro storico di Roma. Totti, in compagnia della sua Ilary e di un’altra coppia di amici, si è preso un giorno da turista dopo due mesi di lockdown.Mascherina nera e nessun tifoso o turista che lo fermava per strada per foto o autografi. Spesso Totti nelle sue interviste aveva detto: «Un sogno non realizzato? Vorrei girare per Roma indisturbato». E così: passeggiata a via del Corso, selfie alla Fontana di Trevi e poi al Pantheon. Un giro in scooter come in ‘Vacanze romane’ concluso tra l’Altare della Patria, piazza Navona e Campo De’ Fiori. «Detto fatto» ha scritto Totti in post su Instagram dove ha documentato una giornata che non viveva da quando aveva 18 anni.