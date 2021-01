Francesco Totti e De Rossi di nuovo insieme: sfida a Padel con Candela e Alessandro Tinti

Francesco Totti e Daniele De Rossi. Ancora insieme, in campo. Questa volta, però, non si tratta del "solito" campo di calcio, ma di un campo di Padel. I due capitani della Roma, i due giocatori che ne hanno caratterizzato gli ultimi 25 anni, si sono ritrovati all'Olimpic Padel Club per una sfida che li ha visti - forse per la prima volta - contrapposti.

Con Francesco Totti, grande appassionato di Padel, ha giocato Vincent Candela, amico inseparabile del Capitano e anche lui "vecchia" gloria giallorossa. Rinforzo di lusso, invece, per Capita Futuro; infatti De Rossi ha giocato insieme ad Alessandro Tinti, campione indoor italiano di Padel.

Sicuramente un'immagine che farà piacere a molti tifosi della Roma, che tornano a vedere di nuovo insieme i due giocatori probabilmente più amanti dell'ultimo quarto di secolo giallorosso.

