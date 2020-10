Concorso fotografico Ripa, Francesco Toiati vince il premio nella categoria "Roma"

Si è svolta oggi a Roma nella sede di Canon Camera Service, la prima edizione del concorso fotografico “RIPA – Roma International Photo Award” organizzato e fortemente voluto da Gilberto Maltinti, Presidente della “Casa della Fotografia Roma”.



Tre la categorie proposte per raccontare il tema del “Cambiamento”: Terra, Italia, Roma, come se la trasformazione che stiamo vivendo in questo periodo ricco di sfide, passasse attraverso un unico battito d'ali dalla città all'intero pianeta.



Il primo premio della categoria “Roma” è stato assegnato da una giuria qualificata, dopo aver visionato centinaia di foto provenienti da diverse parti del mondo, al fotogiornalista del Messaggero e Leggo Francesco Toiati. La foto premiata (sopra), scattata durante il lockdown, ci mostra una Roma deserta ed inedita, in cui la natura e gli animali si riappropriano del territorio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 22:07

