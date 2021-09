Francesco Rattà è il nuovo capo della mobile di Roma: «Lotta a chi vuol mettere le mani sui fondi europei del Recovery Plan»

È stato presentato ufficialmente alla stampa il nuovo capo della Squadra Mobile di Roma, Francesco Rattà. L'incontro si è tenuto alla presenza del Questore di Roma, Mario Della Cioppa. Rattà, 52 anni, sposato con due figli, proviene dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria. In Polizia dal 1989, di origini calabresi, Rattà insediatosi ufficialmente il 1 settembre, prende il posto di Luigi Silipo promosso alla qualifica di Dirigente superiore e assegnato al Servizio Centrale di Polizia Criminale.

«Il contrasto alla criminalità organizzata è al centro degli obiettivi della Squadra Mobile di Roma. In continuità con il mio predecessore, Luigi Silipo, che conosco da anni e con cui ho collaborato in Calabria». A dirlo il nuovo capo della Squadra Mobile di Roma, Francesco Rattà, durante l'incontro con i giornalisti alla Questura in via di San Vitale, a Roma, alla presenza del Questure Mario Della Cioppa. «Ci occuperemo anche dei casi irrisolti», spiega Rattà.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA