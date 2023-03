Fou Rire et en parler: a Roma, artisti e curatori dialogano sul Contemporaneo

di Valeria Arnaldi

È il corpo, nel suo legame inscindibile con la mente, il protagonista della mostra “Fou Rire” , a cura di Angelica Gatto e Simone Zacchini, ospitata fino al 18 marzo, a Roma, presso la galleria 1/9unosunove. Nella collettiva, Mirella Bentivoglio, Giulio Bensasson, Cristiano Carotti, Francesca Cornacchini, Camilla Gurgone, Andrea Martinucci, Niccolò Moronato, Jonathan Vivacqua. Ed è proprio in tale contesto – espositivo e di riflessione – che il 2 marzo si terrà l’evento “Fou Rire et en parler - curatori e artisti raccontano la mostra”, presentato in collaborazione con Giulia Tornesello.

Un talk informale con artisti e curatori, appunto, per meditare sui processi creativi che hanno portato alla realizzazione di Fou Rire. D’altronde, è l’attuale stessa ad essere interrogata nel percorso e nel dialogo tra i lavori. Ad essere illustrato è il confronto tra l’iperproduttività richiesta – e imposta – dalla società e l’insofferenza che, inevitabilmente, ad essa finisce per accompagnarsi. In tale ottica, la debolezza diventa un elemento da riscoprire anche come sollecito alla liberazione e suo motore.

«La mostra si sarebbe dovuto concludere il 4 marzo, invece abbiamo deciso di prorogarla fino al 18 – racconta l'Art Advisor Giulia Tornesello – l’idea dell’incontro è nata dalla mia volontà di far capire l’input dato dai curatori e come è stato sviluppato da artisti. A raccontarsi verranno Giulio Bensasson, Francesca Cornacchini e Cristiano Carotti». Al talk informale seguirà una visita guidata alla mostra stessa.

