Acea comunica che dalle ore 23 di domani alle ore 23 di giovedì 12 si verificheranno mancanze di acqua e abbassamenti di pressione in alcune zone del V Municipio. Coinvolte strade come via Casilina, via di Tor Pignattara, via Cencelli, via Salomone, via dell’Acquedotto Alessandrino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 00:06

