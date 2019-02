Forti raffiche di vento a Roma, Virginia Raggi: «Domenica chiusi ville, parchi e cimiteri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A seguito dell'allertamento delper le forti raffiche di vento intervenute nella giornata odierna ed estese, seppure con minore intensità, per la giornata di domani, la Sindaca di Roma,ha disposto con Ordinanza Sindacale, per domani, 24 Febbraio, la chiusura di parchi, ville storiche e cimiteri di Roma Capitale. L'obiettivo è di garantire la riapertura in sicurezza». Lo riferisce, in una nota, il Campidoglio.Da questa mattina decine di alberi e rami sono caduti in strada, o sulle auto. Sono circa un centinaio finora gli interventi effettuati dalla polizia locale in diverse zone della città per le 'criticità' legate al vento forte. Le zone interessate vanno da Monteverde all'Eur, da San Giovanni al Nomentano, dalla Flaminia a Montemario, Salario e Cassia.Nella maggioranza dei casi si è trattato di rami o alberi caduti su auto in sosta. Non si registrano al momento feriti. In un caso in zona Cassia è stata centrata una macchina in movimento, ma fortunatamente non è rimasto ferito nessuno. Paura anche in via di Priscilla, dove un altro albero è piombato sulle auto parcheggiate a lato strada, finendo sulla carreggiata.