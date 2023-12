Foro Italico, l’area liberata dal campo rom in abbandono: è diventata una discarica

di Emiliano Pretto

Materassi, poltrone, divani. Rifiuti di tutti i tipi, compresi vecchi mobili di legno completamente abbandonati. Era un campo rom ma oggi è diventata una discarica non autorizzata a cielo aperto: questa la situazione dell’area a ridosso della Tangenziale est, angolo via Foce dell'Aniene, al centro di un sopralluogo effettuato da Leggo nella giornata di ieri.

La zona in questione, non troppo lontana dallo svincolo per la Salaria e da villa Ada, era stata fatta oggetto di uno sgombero, poco meno di tre anni fa, di diverse decine di baracche abitate da un centinaio di senza fissa dimora e nomadi originari dell'est Europa.

Il futuro doveva essere quello del ripristino di un'area di pregio visto che, per la sua posizione, poteva garantire un dignitoso accesso alla delicata area naturalistica tra la foce dell'Aniene e il suo innesto con il Tevere.

Il Municipio II, contattato da Leggo, ha fatto sapere “di non essere a conoscenza della situazione”. Urge, però, un'intervento di bonifica.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA