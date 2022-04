Forlanini, uova di Pasqua e gadget ai bambini in Pediatria. E spuntano Spiderman e Romolo, la mascotte della Roma

Nel primo pomeriggio di ieri una delegazione dell'Associazione ARGOS Forze di Polizia guidata dai Segretari di Presidenza Nazionale Dr Gianluca Guerrisi e Dr Fausto Zilli ha consegnato doni ai bambini ricoverati presso il reparto pediatria dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Ad accogliere la delegazione dell'Associazione ARGOS Forze di Polizia il Primario il Dott. Mauro Galvani e la sua equipe di assistenza del Reparto Pediatria.

Ai piccoli degenti del reparto e di quelli in attesa al pronto soccorso pediatrico sono state consegnate uova di Pasqua, gadget della Polizia di Stato e gadget della Panini. Insieme ai Dirigenti Nazionali dell'Associazione, gli agenti in uniforme del Poli Bike - COT della Questura di Roma e una graditissima sorpresa, Romolo, la mascotte ufficiale della AS Roma Calcio, e il super eroe della Marvel Spider Man. Al seguito della delegazione inoltre il comico televisivo Angelo Molone, la delegazione di Oasi Park - Dragoland , la Dott.ssa Cristina Di Silvio Regional Director for the Capital City of Rome - United States Foreign Trade Institute e rappresentanti Nazionali di Assotutela.

La visita dell'Associazione ARGOS Forze di Polizia, che segue il percorso delle Buone Azioni della stessa, è terminata con la consegna di adesivi da parete dei più noti personaggi dei cartoni animati che serviranno a corredare a misura di bambino il reparto di Pediatria. Si ringraziano l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Polizia di Stato e la Questura di Roma per il sostegno fornito all'iniziativa e si ringrazia la Direzione Sanitaria dell'ospedale San Camillo Forlanini - Roma per l'ospitalità, in un'ambiente professionale e accogliente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 17:11

