Incidevano il loro nome a Fontana di Trevi, fermati due turisti. Virginia Raggi: «Per loro denuncia, multa e daspo»

I due di 61 e 44 anni, sono stati fermati da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo "ex Trevi", e accompagnati presso gli uffici del Comando di via della Greca per ulteriori accertamenti.Due turisti, un cittadino residente in Germania con la sua compagna di nazionalità slovacca, sono stati fermati da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale mentreDurante il servizio di controllo della piazza, un agente ha notato alcuni movimenti sospetti e, avvicinandosi, ha sorpreso la coppia. I due sono stati denunciati per danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale. Inoltre, è scattata nei loro confronti anche una multa da 450 euro e l'ordine di allontanamento previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. Su twitter la: «Grazie alla Polizia Locale di Roma Capitale per aver fermato due turisti che tentavano di incidere i propri nomi sulla Fontana di Trevi. Per loroper chi deturpa o danneggia i monumenti di Roma».