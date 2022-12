La fontana più ‘brutta’ di Roma: ecco perché un cardinale si toglieva il cappello quando ci passava davanti

Roma è considerata una delle città più belle del mondo vista la vastità di monumenti, musei, fontane che vi si trovano. Ogni angolo ha qualcosa da raccontare e chiunque resta esterrefatto dalla sua meraviglia. Tradizione, cultura, storia, la città eterna è unica e inimitabile.

Così anche ciò che apparentemente può sembrare brutto, acquista un significato insolito. È il caso della fontana che si trova a via del Babuino, considerata la più brutta della Capitale.

La storia della fontana del Babuino è molto insolita ed ha come protagonista il cardinale Dezza. Il monumento è stato costruito nel 1571, la statua non era bella, tanto che per la sua bruttezza fu nominata “Er babuino”, da cui prende il nome tutta la via. Oggi è uno dei monumenti più suggestivi di Roma.

