Paulo Fonseca, si carica per la nuova stagione della Roma passando un pomeriggio di relax con la moglie

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 21:03

si gode gli ultimi momenti di libertà prima che la stagione della sua squadra riprenda il via a pieno regime. In realtà proprio questa mattina la squadra capitolina si è ritrovata a Trigoria, ma i giocatori, giunti alla spicciolata, hanno fatto solo i tamponi.E quindi Fonseca si è concesso una pausa facendo una passeggiata per il centro di Roma in compagnia della moglieconosciuta ai tempi in cui allenava lo. Con loro il figio più piccolo di Mister Fonseca, che ha anche altri due figli, più grandi, da un precedente matrimonio. L'allenatore della Roma si è seduto al Bar Vitti, in piazza San Lorenzo in Lucina, dove si è concesso uno spritz, mentre il figlio giocava vicino alla mamma. Un pomeriggio tranquillo, in una Roma ancora semi-deserta. Pochi i tifosi che si sono avvicinati al mister per chiedere un autografo o fare un saluto; quasi tutti i presenti hanno preferito non disturbarlo mentre era insieme alla famiglia.Chissà cosa pensava il mister giallorosso alla vigilia di una stagione calcistica decisiva per il suo futuro nella Capitale: con l'arrivo di una nuova proprietà e dopo una stagione non certo soddisfacente, Fonseca è chiamato a centrare almeno il ritorno in Champions League per convicere i suoi critici. E proprio mentre Fonseca era nel centro di Roma il tam tam di Radio Mercato parlava di un possibile passaggio di Dzeko alla Juventus, con il centravanti del Napoli Milik in arrivo in Giallorosso. Sarà riuscito il mister giallorosso a non pensare alla Roma in questo pomeriggio passato con la famiglia?