Paolo Crepet: «La rete sociale? È saltato tutto, siamo sprofondati nella solitudine»

«Non reggiamo più, oramai è saltato tutto. La rete sociale? Non esiste. Non prendiamoci per i fondelli, per favore...».

Paolo Crepet (psichiatra, sociologo, educatore): a cosa allude?

«Al fatto che siamo tutti sprofondati nella solitudine. Ad esempio, erano soli sia l'omicida delle tre donne che quello delle prostitute. E poi ecco continuamente persone che danno di matto accoltellando o sparando in chiese, supermercati, stazioni. Un caos che abbiamo voluto».

In che senso?

«Prima c'erano il portinaio, il salumiere, il bottegaio sotto casa. Ad esempio, il custode del mio palazzo e sua moglie facevano anche da zii: stavo da loro quando i miei non c'erano. Ora chi c'è più? Chi ti saluta? Chi si ricorda come ti chiami? Non certo quello del supermercato o del negozio di cineserie. Abbiamo sguarnito le nostre piazze, anche quelli del bar se ne fottono...».

Il bar era un autentico presidio sociale...

«Certo. Potevi essere anche un po' strano ma venivi accolto lo stesso. Conosciuto da sconosciuti. Ti offrivano un caffè».



Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA