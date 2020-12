Folla per lo shopping in tutta Italia, chiuso un tratto di via del Corso a Roma. A passo d'uomo sui marciapiedi a Milano. Caos anche a Napoli

Folla per lo shopping in tutta Italia, chiuso un tratto di via del Corso a Roma. A passo d'uomo sui marciapiedi a Milano. Alla vigilia del periodo di zona rossa, nell'ultimo sabato prima di Natale, un maxi assembramento sta travolgendo le vie dello shopping in tutta Italia. La situazione è complicata nelle grandi città, da Milano a Roma.

ROMA

Folla per lo shopping in centro a Roma, chiuso un tratto di via del Corso e due stazioni della metro. Folla al centro di Roma per lo shopping natalizio. È scattata la chiusura momentanea al traffico pedonale di via del Corso all'altezza di Largo Goldoni per far defluire le persone. Chiuse anche le stazioni Spagna e Flaminio della metro. I treni al momento transitano senza fermarsi.

MILANO

Folla per le compere anche a Milano. In corso Buenos Aires, tradizionale via dello shopping, si cammina a passo d'uomo sui marciapiedi, fuori dai negozi lunghe file ordinate di persone con la mascherina che attendono il loro turno. Colmi anche i vagoni della metro.

NAPOLI

Caos al Vomero, luogo prediletto per lo shopping dai napoletani. Strade bloccate e clacson che suonano all'impazzata. Presi d'assalto anche il mercatino di Antignano e quello di via De Bustis dove mantenere il distanziamento fisico è impossibile. File fuori dei negozi e dai bar.

