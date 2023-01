Folla in centro a Roma, pienone di turisti: Atac chiude (temporaneamente) la fermata Metro A Spagna per sicurezza

di Redazione Web

Pienone in centro a Roma per l'Epifania. La Capitale è stata presa letteralmente d'assalto da cittadini e turisti e scattano gli accessi contingentati in metro e la chiusura della fermata Spagna. Dalle prime ore del pomeriggio si stanno registrando afflussi molto elevati di cittadini e turisti nelle zone centrali della città che hanno provocato chiusure stradali e deviazione dei servizi di superficie, impattando in maniera significativa anche sulle stazioni più centrali della Metro A.

La segnazione di Atac

ATAC ha attivato i dispositivi previsti in caso di grandi afflussi. Personale della sicurezza aziendale è impegnato in attività di contingentamento degli accessi nella stazione Flaminio, dove sono stati indirizzati i viaggiatori dopo la chiusura della stazione Spagna, non più in grado di assorbire in condizioni di sicurezza il flusso straordinario di viaggiatori. Contingentamenti sono anche in corso nella stazione Barberini.

#info #atac Metro A per elevata affluenza nella zona stiamo chiudendo la stazione Spagna. Utilizzate per favore in alternativa, la stazione Flaminio #roma — infoatac (@InfoAtac) January 6, 2023

Traffico in tilt

L'azienda dei trasporti pubblici romani, a causa del traffico in tilt nel centro di Roma, informa su propri canali social che anche alcune linee di autobus. «Utilizzate per favore in alternativa, la stazione Flaminio. Per elevata affluenza pedonale chiuso corso Rinascimento», vicino a piazza Navona. '«Stiamo deviando le linee bus C3-30-70-81-87-492-628 su corso Vittorio Emanuele e Lungotevere».

#info #atac - per elevata affluenza pedonale chiuso corso Rinascimento. Stiamo deviando le linee bus C3-30-70-81-87-492-628 su corso Vittorio Emanuele e lungotevere #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 6, 2023

