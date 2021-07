Allarme covid, a Roma un focolaio in un centro estivo: 20 i contagi accertati

Preoccupa la situazione coronavirus a Roma. Un focolaio di Covid-19 è stato accertato in un centro estivo della zona della Balduina. Venti sono i casi accertati di contagi tra bambini e adulti, con altre 40 persone finite in isolamento domiciliare in attesa dell'esito dei tamponi. Il cluster sarebbe divampato a causa di una persona frequentatrice del centro estivo che, dopo aver accusato i sintomi, è risultata positiva al coronavirus.

Scattato l'allarme in tutto il centro estivo, i tamponi a tappeto hanno coinvolto tutti i bambini di circa 10 anni, i familiari e gli operatori del centro estivo. L'Asl Roma 1 ha iniziato ad analizzare i tamponi delle circa 60 persone coinvolte avviando il tracciamento dei vari contatti. Nessuno dei bambini risultati positivi presenta sintomi o patologie gravi.

Il focolaio della Balduina si va a sommare agli altri emersi a causa dei festeggiamenti per la vittoria di Euro 2020. Le notti magiche italiane hanno alzato l'indice dei contagi della Capitale e Ostia, Monteverde, Trieste e Balduina sono le zone dove si sono registrati i maggiori contagi a Roma (148 solo domenica 18 luglio) con i maggiori ad essere contagiati i giovani, fascia di età tra i 20 e i 25 anni.

«Collaborare all’attività di tracciamento serve a ricostruire la catena dei contatti e a mettere in sicurezza i cittadini. Invitiamo tutti alla massima collaborazione nello sforzo che stiamo compiendo come Servizio Sanitario Regionale nel sequenziare il 100% dei casi positivi - l'appello lanciato dall'assessore D'Amato nel bollettino aggiornato di domenica 18 luglio -. La vaccinazione è la strada maestra per contenere effetti e circolazione del virus. Rivolgo un appello a vaccinarsi alla fascia di eta’ 12-16 anni e alle loro famiglie. Prima di partire per le vacanze vaccinatevi per tornare a settembre a scuola in sicurezza».

